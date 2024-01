United States Cellular Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die United States Cellular-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 30,29 USD bewertet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 41,54 USD, was einem Unterschied von +37,14 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts zeigt einen letzten Schlusskurs von 42,53 USD, der nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die United States Cellular-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine "Schlecht"-Einschätzung aufgrund der geringen Diskussionsintensität und der kaum vorhandenen Stimmungsänderungen.

Die Analysten bewerten die Aktie insgesamt neutral, da es keine eindeutigen Empfehlungen gibt und das durchschnittliche Kursziel bei 27 USD liegt, was einer negativen Entwicklung von -35 Prozent entspricht.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die United States Cellular-Aktie.