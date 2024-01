United States Basketball League Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die aktuelle Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers zu bewerten, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Shorepower wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine Überkaufsituation, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Shorepower weist kaum Änderungen auf und führt ebenfalls zu einem neutralen Rating.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Shorepower 0,17 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,07 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -58,82 Prozent und wird als schlecht bewertet. Der GD50 beträgt derzeit 0,09 USD, was zu einem Abstand von -22,22 Prozent führt und ebenfalls schlecht bewertet wird. Insgesamt erhält Shorepower daher eine Gesamtbewertung von "schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Shorepower in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale bis schlechte Bewertung für Shorepower basierend auf verschiedenen Analysefaktoren.