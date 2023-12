United Security Bancshares Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Dividende: United Security Bancshares-fresno Ca schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 6,65 % aus, was 131,67 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt von 138,31 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Aktienkurs im Branchenvergleich: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 19,54 Prozent, was 14,08 Prozent über dem Branchendurchschnitt (5,46 Prozent) im Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -3,69 Prozent, wobei United Security Bancshares-fresno Ca derzeit um 23,23 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 25, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für United Security Bancshares-fresno Ca.

Anleger: Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen deutlich negative Stimmungen und Einschätzungen rund um die Aktie von United Security Bancshares-fresno Ca. In den letzten Wochen haben sich die negativen Meinungen deutlich gehäuft, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.