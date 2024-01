United Rusal Aktie: Wohin geht die Reise?

Die technische Analyse der United Rusal Pjsc zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 2,5 HKD liegt, was eine Entfernung von -39,61 Prozent vom GD200 (4,14 HKD) bedeutet. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 2,66 HKD auf, was einem Abstand von -6,02 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht"-Signal gilt. Insgesamt wird der Aktienkurs der United Rusal Pjsc als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger zu verzeichnen war. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Aktie weder viel noch wenig Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die United Rusal Pjsc-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt einen Wert von 57,14 an, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 56 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von United Rusal Pjsc in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen erhalten hat und in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen in Verbindung gebracht wurde. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse sowohl der technischen Daten als auch des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung für die United Rusal Pjsc-Aktie.