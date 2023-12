United Rusal Aktie: Jetzt könnte alles passieren

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei United Rusal Pjsc. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger haben den Wert in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der United Rusal Pjsc liegt bei 33,33, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der United Rusal Pjsc um -38,82 Prozent vom GD200 (4,25 HKD) entfernt ist, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 2,72 HKD auf, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der United Rusal Pjsc-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.