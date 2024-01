United Rentals Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Analystenmeinungen zur United Rentals-Aktie sind gemischt. In den letzten 12 Monaten gab es 7 Kaufempfehlungen, 2 Halteempfehlungen und 2 Verkaufsempfehlungen, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt. Im vergangenen Monat gab es keine positiven und nur eine neutrale Empfehlung, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung aus institutioneller Sicht führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 458,8 USD, was einem erwarteten Rückgang des Aktienkurses um 16,84 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie bei 437,38 USD, was positiv zu bewerten ist. Der Abstand des aktuellen Aktienkurses von 551,7 USD zu dieser Linie beträgt +26,14 Prozent. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 503,86 USD, was einem positiven Signal von +9,49 Prozent entspricht. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der United Rentals-Aktie liegt derzeit bei 1,46 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten wird United Rentals im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 18,62, während das Branchen-KGV bei 31,31 liegt, was zu einer positiven fundamentalen Bewertung führt.