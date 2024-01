United Rentals Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Aktienkurs von United Rentals hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,78 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie-Sektor liegt die Rendite jedoch 106,82 Prozent unter dem Durchschnitt von 149,61 Prozent. Auch im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die Rendite mit 199,24 Prozent unter dem Durchschnitt von 242,02 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet United Rentals eine Dividendenrendite von 1,46 % aus, was 15,49 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 16,94 %. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger bei United Rentals ist jedoch insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Die Analyse der sozialen Medien ergab 2 negative und 2 positive Signale, was zu einer "Neutral" Empfehlung führt.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 8 positive, 2 neutrale und 2 negative Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 451,18 USD, was einer möglichen Kursabnahme von -20,44 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die United Rentals-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.