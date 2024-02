United Rentals Aktie: Gigantischer Hammer!

Die technische Analyse der United Rentals-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 462,67 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 663,53 USD, was einem Unterschied von +43,41 Prozent entspricht. Diese Entwicklung führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 571,9 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +16,02 Prozent entspricht. Daher wird auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating vergeben. Insgesamt erhält United Rentals für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die United Rentals-Aktie einen Wert von 32,02 für RSI7 und 27,56 für RSI25. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für RSI7 und einer "Gut"-Einstufung für RSI25, was das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators auf "Gut" festlegt.

Die langfristige Meinung von Analysten führt zu einer Einschätzung von "Neutral" für die United Rentals-Aktie. Die vorliegenden Bewertungen sind 4 Gut, 2 Neutral und 2 Schlecht. Das Kursziel der Analysten liegt bei 443,29 USD, was einer prognostizierten Performance von -33,19 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Gesamteinschätzung der Analysten als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um United Rentals wurden in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Das Stimmungsbild bleibt daher als "Neutral" eingestuft. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst erhält United Rentals für diese Stufe eine Gesamtbewertung von "Schlecht".