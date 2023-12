United Rentals Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die United Rentals-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 12 Analystenbewertungen erhalten. Davon wurden 8 als "Gut", 2 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingestuft. Der Durchschnitt der Bewertungen ergibt somit ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat.

Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 451,18 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -20,77 Prozent vom letzten Schlusskurs (569,43 USD) fallen könnte. Das ergibt die Empfehlung "Schlecht". Insgesamt erhält United Rentals somit von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie Kommentare in sozialen Medien einschätzen. Die Analysen ergaben überwiegend positive Kommentare und Themen in Bezug auf United Rentals, daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich konnte United Rentals eine Performance von 42,78 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt nur um 13,9 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +28,88 Prozent für United Rentals. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von United Rentals um 16,21 Prozent darüber. Dadurch erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet United Rentals im Vergleich zur Branche Handelsunternehmen und Distributoren eine niedrigere Dividendenrendite von 1,46 % aus, was 15,58 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zur Einstufung "Schlecht" in diesem Bereich.