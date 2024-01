United Parcel Service Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

In den letzten zwölf Monaten erhielt United Parcel Service insgesamt 11 Analystenbewertungen, die sich in 7 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen aufteilen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers wird daher als "Gut" eingestuft. Im Vergleich zur durchschnittlichen Kursprognose von 199,73 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 26,14 Prozent, was einer positiven Einschätzung durch die Analysten entspricht.

Hinsichtlich des Aktienkurses zeigt sich, dass United Parcel Service in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -5,94 Prozent erzielt hat. Im Branchenvergleich der "Luftfracht und Logistik"-Branche liegt das Unternehmen damit um -24,29 Prozent hinter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor mit einer Rendite von 149,88 Prozent liegt United Parcel Service um 155,82 Prozent darunter, was zu einer Unterperformance und einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, weist United Parcel Service ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Luftfracht und Logistik" im Durchschnitt ein KGV von 27 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist United Parcel Service eine Dividendenrendite von 4,16 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,1 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.