United Parcel Service Aktie: Der nächste große Wurf!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") verzeichnet United Parcel Service eine Rendite von -5,94 Prozent. Dies entspricht einer Abweichung von mehr als 1386 Prozent. Die Branche "Luftfracht und Logistik" erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 11,5 Prozent, während United Parcel Service lediglich 17,44 Prozent erreichte. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist United Parcel Service derzeit eine Rendite von 4,16 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt ("Luftfracht und Logistik") von 4,9 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Analysten haben United Parcel Service in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 7 positiven, 4 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Für das kommende Jahr wird ein Kursziel von 199,73 USD prognostiziert, was eine erwartete Kursentwicklung von 25,42 Prozent darstellt. Daher ergibt sich aus der Bewertung der Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für United Parcel Service liegt bei 43,97, was eine neutrale Bewertung darstellt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI auf 41,23, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating basierend auf dem Gesamtbild der Marktdynamik.