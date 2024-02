United Parcel Service Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Stimmungs- und Buzz-Faktor bei United Parcel Service hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien festgestellt wurden, wird dieser Aspekt als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Diskussionsstärke führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Industrie" hat die Aktie von United Parcel Service im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,32 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von 263,88 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luftfracht und Logistik" liegt die Aktie um 27,71 Prozent darunter, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 4, was einer negativen Differenz von -0,96 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der United Parcel Service-Aktie als "Schlecht" bewertet, da er sich mit -8,58 Prozent unter dem GD200 (162,18 USD) befindet. Der GD50 hingegen weist einen Kurs von 154,15 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.