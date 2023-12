United Parcel Service Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die United Parcel Service weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,16% auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,14% liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenrendite als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt United Parcel Service mit einem Wert von 15,94 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 27. Daher wird die Aktie aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV als "günstig" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" verzeichnet United Parcel Service eine Rendite von -7,03%, was mehr als 153% unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch in der "Luftfracht und Logistik"-Branche liegt die Rendite von United Parcel Service mit 19,54% deutlich darunter, was zu einem "schlecht" Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurde festgestellt, dass sich die Stimmung für United Parcel Service in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "gut" bewertet.