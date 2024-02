United Parcel Service Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

In den letzten Wochen wurde bei United Parcel Service keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer Bewertung als "schlecht" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält United Parcel Service daher eine Bewertung von "schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 39,09, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 56,51, was ebenfalls zu einer Bewertung als "neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "neutral" basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat United Parcel Service im letzten Jahr eine Rendite von -19,32 Prozent erzielt, was 263,88 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt 8,39 Prozent, und United Parcel Service liegt 27,71 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 148,27 USD -8,58 Prozent unter dem GD200 (162,18 USD) liegt, was auf ein "schlecht"-Signal hinweist. Der GD50 beträgt 154,15 USD, was zu einem Abstand von -3,81 Prozent führt und somit ein "neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird der Kurs der United Parcel Service-Aktie als "neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.