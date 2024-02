United Parcel Service Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United Parcel Service liegt derzeit bei 17, was bedeutet, dass die Börse 17,14 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 37 Prozent, da der Durchschnittswert in der Luftfracht- und Logistikbranche bei 27 liegt. Aufgrund des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt United Parcel Service mit einer Ausschüttung von 4,09 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,83 %. Die Differenz von 0,73 Prozentpunkten führt zu einer neutralen Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von United Parcel Service zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (44) als auch der RSI der letzten 25 Tage (59,42) führen zu einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen zu United Parcel Service veröffentlicht. Dennoch zeigen weitere Untersuchungen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.