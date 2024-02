United Parcel Service Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Aktienkurs von United Parcel Service hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,32 Prozent erzielt, was 262,09 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt 8,36 Prozent, und United Parcel Service liegt aktuell 27,68 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird zunächst der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage betrachtet, der bei 162,59 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 146,98 USD liegt damit deutlich darunter (-9,6 Prozent Abweichung). Auf Basis dieser Daten erhält United Parcel Service somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 154,56 USD, was einer Abweichung von -4,9 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird United Parcel Service auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für United Parcel Service in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder starke positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings zeigen weitere Studien, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".