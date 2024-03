United Overseas Insurance Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Stimmungs- und Buzz-Index ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um Aktien, der neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Wir haben die Aktie von United Overseas Insurance auf diesen Faktor hin untersucht und festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für United Overseas Insurance zeigt kaum Änderungen und entspricht daher ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet United Overseas Insurance derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat United Overseas Insurance in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -3,7 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +8,87 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche, die im Durchschnitt um -12,57 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors lag die Rendite von United Overseas Insurance um 1,25 Prozent höher. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. In diesem Zusammenhang wurden die kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI25 zeigen an, dass die United Overseas Insurance-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält United Overseas Insurance somit eine "Neutral"-Bewertung für die verschiedenen analysierten Punkte.

