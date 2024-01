United Overseas Bank Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die United Overseas Bank hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 28,26 SGD erreicht, während der Aktienkurs bei 28,45 SGD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +0,67 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 27,49 SGD, was einer Distanz von +3,49 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie der United Overseas Bank.

Der Relative Strength Index (RSI) der United Overseas Bank liegt bei 19,2, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 32, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird und ebenfalls ein "Neutral" Rating erhält. Insgesamt wird daher die Kategorie des RSI mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie der United Overseas Bank ergibt sich eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

Im Branchenvergleich ergibt sich eine Underperformance von -6,06 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, während die United Overseas Bank im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor um 3,17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Gesamtbewertung der Aktie der United Overseas Bank basierend auf der technischen Analyse, dem Relative Strength Index, dem Sentiment und Buzz sowie dem Branchenvergleich.