United Overseas Bank Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne zeigen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für United Overseas Bank heran. Der RSI7 liegt momentan bei 9,22 Punkten, was darauf hindeutet, dass United Overseas Bank überverkauft ist, und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Gegensatz dazu schwankt der RSI25 weniger stark und liegt bei 36,67. Das bedeutet, dass United Overseas Bank auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen erhält das Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt dieses aktuell 8,31 und liegt damit 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was United Overseas Bank eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe einbringt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde United Overseas Bank von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut", obwohl auch 4 negative Signale herausgefiltert wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Gut"-Einstufung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei United Overseas Bank ausgemacht werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Diese Analyse zeigt, dass United Overseas Bank auf verschiedenen Ebenen überwiegend positiv bewertet wird und somit insgesamt eine gute Einschätzung erhält.