United Overseas BankADR Aktie: Wer hätte das gedacht?

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von United Overseas Bank eine Rendite von -0,5 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor liegt sie jedoch 8,66 Prozent über dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich der Handelsbanken beträgt 3,85 Prozent, was bedeutet, dass die United Overseas Bank derzeit 4,35 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 9,22 Punkten, was darauf hinweist, dass United Overseas Bank überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 36,67 und zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier in diesem Bereich daher ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich der United Overseas Bank festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 28,08 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 29,42 SGD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +4,77 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 liegt bei 28,13 SGD, was einer Distanz von +4,59 Prozent entspricht und somit auch zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.