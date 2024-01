United Natural Foods im Check!

Die Analysten schätzen die Aktie von United Natural Foods auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren keine als gut und drei als neutral eingestuft. Es gab keine Aktualisierungen der Analystenbewertungen im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 31 USD, was einer Erwartung von 107,5 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 14,94 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" erzielte United Natural Foods in den letzten 12 Monaten eine Performance von -63,27 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -5,39 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -57,88 Prozent im Branchenvergleich. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 167 Prozent im letzten Jahr, wobei United Natural Foods 230,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von United Natural Foods mit 14,94 USD derzeit -3,36 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -23,31 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von United Natural Foods. In den letzten zwei Wochen häuften sich positive Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aus diesem Grund wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend betrachtet ist die Aktie von United Natural Foods bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet.