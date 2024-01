United Natural Foods im Check!

Der Aktienkurs von United Natural Foods hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -63,53 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Unterperformance von 231,13 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -5,74 Prozent, und United Natural Foods liegt aktuell 57,78 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analysteneinschätzungen für United Natural Foods zeigen aus den letzten zwölf Monaten 0 positive, 3 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Es liegen keine aktualisierten Bewertungen aus dem letzten Monat vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 31 USD. Basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 14,9 USD könnte die Aktie um 108,05 Prozent steigen, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die Stimmung für United Natural Foods hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Dennoch wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der United Natural Foods liegt bei 33,03, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 64 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Aktie von United Natural Foods auf Basis der Branchenvergleiche, Analysteneinschätzungen, Sentiment und Buzz sowie des Relative Strength Index.