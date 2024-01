United Natural Foods Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Das Anleger-Sentiment für United Natural Foods ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen wurden positive Themen diskutiert, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der United Natural Foods derzeit bei 19,31 USD liegt. Da der Aktienkurs bei 14,9 USD gehandelt wird und damit einen Abstand von -22,84 Prozent aufweist, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 15,44 USD, was einer Differenz von -3,5 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal liefert. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United Natural Foods derzeit 58 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", die durchschnittlich ein KGV von 33 haben, wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie von United Natural Foods eine Rendite von -63,53 Prozent erzielt, was 231,13 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt durchschnittlich -5,74 Prozent, und United Natural Foods liegt aktuell 57,78 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.