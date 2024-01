United Natural Foods Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Aktienkurs von United Natural Foods verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -59,02 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche im Durchschnitt um -5,73 Prozent, was bedeutet, dass United Natural Foods im Branchenvergleich um -53,29 Prozent zurücklag. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 157,45 Prozent, wobei United Natural Foods um 216,47 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben United Natural Foods in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 0 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu United Natural Foods vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 31 USD, was einem erwarteten Kursanstieg von 102,09 Prozent entspricht, was als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der United Natural Foods-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 20,04 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 15,34 USD liegt, was zu einer Abweichung von -23,45 Prozent führt und eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 15,45 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (-0,71 Prozent), und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass Anleger nicht signifikant mehr oder weniger als gewöhnlich über das Unternehmen diskutierten, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die United Natural Foods-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.