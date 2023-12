United Natural Foods Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Aktie von United Natural Foods wird auf fundamentaler Basis mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 63,91 bewertet, was 86 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 34,3. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" gemäß der fundamentalen Analyse.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung im Bereich Sentiment und Buzz führt. Ebenso wurde das Unternehmen weniger stark diskutiert als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat United Natural Foods in den letzten 12 Monaten eine Performance von -59,02 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -8,09 Prozent eine Unterperformance von -50,92 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt die Aktie mit einer Performance von 211,18 Prozent darunter, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der United Natural Foods liegt bei 44,64, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 41 liegt, deutet auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hin, was erneut zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt wird die Aktie von United Natural Foods aufgrund der genannten Faktoren in mehreren Kategorien als "Schlecht" oder "Neutral" eingestuft.