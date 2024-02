United Natural Foods Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United Natural Foods auf 66 geschätzt. Das bedeutet, dass die Börse 66,76 Euro für jeden Euro Gewinn von United Natural Foods zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Überbewertung um 103 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" bei 32 liegt. Aus diesem Grund wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten United Natural Foods 0 mal die Einschätzung "Gut", 3 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel also von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es gibt derzeit keine neuen Einschätzungen von Analysten zu United Natural Foods. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 95,58 Prozent und haben ein mittleres Kursziel bei 31 USD festgelegt, was einer "Gut"-Einschätzung entspricht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von United Natural Foods bei -59,3 Prozent, was 141 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt die durchschnittliche Rendite in den vergangenen 12 Monaten 113,79 Prozent, wobei United Natural Foods mit 173,08 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividende von United Natural Foods beträgt 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,79 % im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Die niedrigere Ausschüttung führt zu einer Bewertung als "Schlecht", da die Differenz 2,79 Prozentpunkte beträgt.