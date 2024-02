United Natural Foods Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von United Natural Foods liegt bei 65,67, was einer neutralen Einstufung entspricht. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 42,88 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die Bewertung als „Neutral“ eingestuft.

Im Vergleich mit anderen Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" hat United Natural Foods in den letzten 12 Monaten eine Performance von -59,3 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien um 116,19 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass United Natural Foods im Branchenvergleich um 175,49 Prozent unterdurchschnittlich abschneidet. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite bei 81,58 Prozent, und United Natural Foods lag 140,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ist die Performance von United Natural Foods als "Schlecht" einzustufen.

Die Dividendenrendite von United Natural Foods beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" weist eine Dividendenrendite von 2,79 auf, was zu einer Differenz von -2,79 Prozent zur Dividendenrendite von United Natural Foods führt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von United Natural Foods haben wir sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Die Rate der Stimmungsänderung für United Natural Foods weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird der Aktie von United Natural Foods in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht" ausgestellt.