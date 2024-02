United Natural Foods Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Der Aktienkurs von United Natural Foods hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -63,53 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche im Durchschnitt um 3,38 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -66,91 Prozent für United Natural Foods führt. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 7,88 Prozent im letzten Jahr, wobei United Natural Foods um 71,4 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In technischer Hinsicht ist der Aktienkurs von United Natural Foods derzeit um +9,14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -8,96 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Analysten bewerten die Aktie von United Natural Foods auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 0 als Gut, 3 als Neutral und 0 als Schlecht eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu United Natural Foods vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 31 USD, was einer Erwartung von 81,61 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von United Natural Foods wird nicht nur durch Analystenbewertungen, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von United Natural Foods zeigt eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für United Natural Foods ist positiv, was zu einem "Gut"-Rating führt. Daher erhält die Aktie von United Natural Foods bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".