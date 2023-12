United Natural Foods Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen das Rating der United Natural Foods-Aktie ergeben. Davon bewerteten 1 Analyst die Aktie als "Gut", 3 als "Neutral" und keine bewertete sie als "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die United Natural Foods-Aktie. Es gab keine Analystenupdates zum Unternehmen im letzten Monat. Die durchschnittliche Kurszielermittlung der Analysten ergab einen Wert von 35,25 USD. Das bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 128,75 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 15,41 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier und somit insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Fall zeigte die Diskussionsintensität eine normale Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Jedoch gab es eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für United Natural Foods führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der United Natural Foods liegt bei 14, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (KGV von 33,8) unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält somit eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der United Natural Foods-Aktie von 15,41 USD um -26,72 Prozent vom GD200 (21,03 USD) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Demgegenüber liegt der GD50 bei 15,1 USD, was einem Abstand von +2,05 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn sowohl der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.