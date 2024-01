United Natural Foods Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

In den letzten Wochen wurde bei United Natural Foods eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine negative Tendenz zeigt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung. Die Diskussionsstärke hat sich nicht signifikant verändert, daher wird diese mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält United Natural Foods daher eine Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.

Im letzten Jahr erhielt United Natural Foods insgesamt 4 Analystenbewertungen, von denen die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Dies besteht aus 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 35,25 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 117,19 Prozent. Daher wird dies als "Gut"-Empfehlung bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Verbrauchsgüter" erzielte die Aktie von United Natural Foods im letzten Jahr eine Rendite von -59,02 Prozent, was 213,08 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -7,77 Prozent, wobei United Natural Foods aktuell 51,25 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von United Natural Foods als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 63,91 insgesamt 88 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 33,92. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".