United Natural Foods Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen für die Aktie von United Natural Foods verschlechtert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Anzahl der Gespräche über das Unternehmen ist ebenfalls leicht gesunken. Daher erhält United Natural Foods in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten die Aktie von United Natural Foods mit einer Einstufung von 1 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu United Natural Foods, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 35,25 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 115,73 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird.

Die Dividendenrendite der United Natural Foods-Aktie beträgt 0 Prozent, was 2,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird dabei mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung gesetzt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite der United Natural Foods-Aktie in den letzten 12 Monaten bei -59,02 Prozent, was mehr als 212 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnet eine mittlere Rendite von -8,77 Prozent, wobei United Natural Foods mit 50,24 Prozent erneut deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.