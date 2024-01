United Natural Foods Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die technische Analyse der United Natural Foods-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 20,04 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 15,34 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -23,45 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 15,45 USD, was einer Abweichung von nur -0,71 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für das Unternehmen führt.

Im Branchenvergleich erzielte die United Natural Foods-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -59,02 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche im Durchschnitt nur um -5,73 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -53,29 Prozent für United Natural Foods. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 157,45 Prozent hatte, lag die Aktie um 216,47 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der United Natural Foods-Aktie liegt bei 75,97, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Abschließend zeigt sich bei einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln (2,76 %) eine niedrigere Ausschüttung, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.