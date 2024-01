United Natural Foods Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Aktienkurs von United Natural Foods hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -63,27 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche im Durchschnitt um -5,39 Prozent gefallen, was bedeutet, dass United Natural Foods im Branchenvergleich um -57,88 Prozent unterperformt hat. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 167 Prozent, und United Natural Foods lag 230,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von United Natural Foods bei 14,94 USD und ist damit jetzt -3,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich jedoch eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -23,31 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für United Natural Foods beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 50,66 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,77, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Analysten schätzen die Aktie von United Natural Foods auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 0 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu United Natural Foods vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 31 USD, was einer Erwartung von 107,5 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.