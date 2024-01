United Natural Foods Aktie: Reine Nervensache!

Auf Basis langfristiger Analysen bewerten Analysten die Aktie von United Natural Foods als "Neutral". Von insgesamt 18 Analystenurteilen lagen 3 Bewertungen als "Neutral" vor, während keine als "Gut" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Es wurden keine neuen Analystenupdates zu United Natural Foods verzeichnet. Der Durchschnitt der Kurszielprognosen der Analysten liegt bei 31 USD, was einer Erwartung von 107,5 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 14,94 USD liegt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung auf Basis aller Analystenurteile.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50,66 Punkte, was bedeutet, dass United Natural Foods momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 53,77 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Im Branchenvergleich erzielte United Natural Foods in den letzten 12 Monaten eine Performance von -63,27 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche im Durchschnitt um -5,39 Prozent, was eine Underperformance von -57,88 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 167 Prozent erzielte, liegt United Natural Foods um 230,27 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von United Natural Foods wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von United Natural Foods auf Basis der Analystenbewertungen als "Neutral" und bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.