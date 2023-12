United Natural Foods Aktie: Pleite oder Chance?

Die United Natural Foods-Aktie wird in der technischen Analyse bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 20,77 USD, während der aktuelle Kurs bei 16,46 USD liegt, was einer Abweichung von -20,75 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (15,2 USD), liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,29 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt United Natural Foods insgesamt 4 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung ist dabei "Neutral" mit 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose von 35,25 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 114,16 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, obwohl in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 2,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens zur Folge hat.