United Natural Foods Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Aktie der United Natural Foods wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 0 positiv, 3 neutral und 0 negativ. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 31 USD, was einer Erwartung von 89,49 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 16,36 USD liegt. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United Natural Foods beträgt 66, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" als überbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über United Natural Foods besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Stimmung und einer "Gut"-Bewertung führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt eine neutrale Bewertung, da die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung der Aktie von United Natural Foods basierend auf den verschiedenen Einschätzungen und Stimmungen.