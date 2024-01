United Natural Foods Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Aktie der United Natural Foods wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Von den Einstufungen waren 1 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu United Natural Foods. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 35,25 USD, während der letzte Schlusskurs bei 15,34 USD lag. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 129,79 Prozent hin, was als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also aus der Bewertung der Analysten eine Einstufung als "Gut" für die Aktie der United Natural Foods.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von United Natural Foods im letzten Jahr eine Rendite von -59,02 Prozent erzielt, was 217,24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -6,47 Prozent, wobei United Natural Foods aktuell 52,55 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde United Natural Foods von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Neutral".

Die Dividendenrendite von United Natural Foods liegt bei 0 Prozent, was 2,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als ein unrentables Investment eingestuft und erhält eine Bewertung als "Schlecht" von der Redaktion.