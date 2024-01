United Natural Foods Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die technische Analyse der United Natural Foods-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 19,31 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 14,9 USD, was einem Abstand von -22,84 Prozent entspricht und somit die Einstufung "Schlecht" ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 15,44 USD, was einer Differenz von -3,5 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für United Natural Foods in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten ergibt 0 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 31 USD, was einer Empfehlung von "Gut" entspricht.

Beim Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -63,53 Prozent erzielt hat, was 231,13 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -5,74 Prozent, wobei United Natural Foods aktuell 57,78 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.