United Natural Foods Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Analyse der Aktie von United Natural Foods zeigt interessante Ausprägungen im Hinblick auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, was auf normale Aktivität hinweist und zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von United Natural Foods von Analysten als neutral eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten lagen 0 positive, 3 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu United Natural Foods vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 31 USD, was einer positiven Einschätzung entspricht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass United Natural Foods weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis ergibt eine neutrale Einschätzung.

In den letzten 12 Monaten erzielte United Natural Foods eine Performance von -59,3 Prozent, was eine Underperformance von -62,93 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.