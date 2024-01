United Natural Foods Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Der RSI für United Natural Foods liegt bei 46,71, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 42,89, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Anleger haben United Natural Foods in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren in sozialen Medien. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen für die United Natural Foods-Aktie in den letzten zwölf Monaten waren 1 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 35,25 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 112,99 Prozent bedeutet. Daher wird eine "Gut"-Empfehlung abgeleitet, und United Natural Foods erhält ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei United Natural Foods festgestellt. Dies wird als "Schlecht" bewertet. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält United Natural Foods daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.