United Natural Foods Aktie: Hilfe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Aktienanalyse, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum misst. Für die United Natural Foods Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 60,11, was auf Neutralität hindeutet. Eine Ausweitung auf 25 Tage ergibt jedoch einen RSI25-Wert von 78, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

Im fundamentalen Vergleich erscheint die United Natural Foods Aktie im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln überbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 59,02 liegt sie 85 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 31,94 und erhält daher eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Bezüglich des Aktienkurses zeigt sich, dass die United Natural Foods Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -48,46 Prozent erzielt hat, was 84,05 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt die Rendite mit -9,3 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet United Natural Foods im Vergleich zur Branche keine Dividende aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.