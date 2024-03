United Natural Foods Aktie: Hilfe!

United Natural Foods schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,83 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten erhielt das Unternehmen insgesamt drei Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Neutral" eingestuft wird. Trotzdem gibt es ein Aufwärtspotenzial von 163,61 Prozent, basierend auf einer Kursprognose von 31 USD, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich laut Analyse in den letzten Wochen für United Natural Foods deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien eine erhöhte Aktivität, was auf gesteigertes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und somit zu einer positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt jedoch, dass die Aktie sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch des letzten 50 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird United Natural Foods daher aufgrund der Dividendenrendite, Analysteneinschätzung, Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse mit einer gemischten Bewertung eingestuft.