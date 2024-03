United Natural Foods Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstig ist, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. United Natural Foods hat derzeit ein KGV von 59,02, was 85 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft.

Die Dividendenrendite von United Natural Foods beträgt derzeit 0 Prozent, was nur knapp unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment für United Natural Foods war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Acht Tage lang dominierten positive Themen die Diskussionen, während an vier Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten Tagen zeigt sich ein überwiegend positives Interesse der Anleger. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien im Verbrauchsgütersektor hat United Natural Foods in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -48,46 Prozent erzielt, was 82 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt die Rendite ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.