United Natural Foods Aktie: Augen auf!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Anhand des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für United Natural Foods lässt sich feststellen, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI7 liegt bei 84,36 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist, während der RSI25 mit einem Wert von 75,08 ebenfalls aufzeigt, dass das Wertpapier überkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz eine Rolle. Die Diskussionsintensität der Aktie von United Natural Foods hat in den vergangenen Monaten nur eine geringe Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Wert für United Natural Foods.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der United Natural Foods-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 bzw. 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United Natural Foods deutlich über dem Durchschnitt der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln". Mit einem KGV von 66 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,98 wird das Wertpapier als überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.