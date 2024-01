United Microelectronics Aktie: Das ist die Höhe!

United Microelectronics hat in den vergangenen zwei Wochen viel positive Aufmerksamkeit von privaten Nutzern in sozialen Medien erhalten. Dies ergab eine Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in dieser Zeit mit dem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus gab es in den letzten Tagen hauptsächlich positive Diskussionen über das Unternehmen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine Einstufung als "Gut" zu. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für United Microelectronics liegt bei 31,15, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, beträgt 42, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat United Microelectronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,39 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -8,27 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt das Unternehmen jedoch 8,18 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der United Microelectronics-Aktie von 8,28 USD einen positiven Abstand von +6,84 Prozent zum GD200. Auch der GD50 weist mit einem Abstand von +6,7 Prozent ein positives Signal auf. Insgesamt wird der Kurs der Aktie daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.