United Microelectronics Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Bei der fundamentalen Analyse von United Microelectronics ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von entscheidender Bedeutung. Mit einem Wert von 9,38 ist das Unternehmen deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche, was zu einer Unterbewertung führt. Das Branchen-KGV liegt bei 75,22, was einen Abstand von 88 Prozent zum KGV von United Microelectronics bedeutet. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von United Microelectronics beträgt derzeit 61,11 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Betrachtet man die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur Branche, so hat United Microelectronics im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,56 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt im Bereich Informationstechnologie liegt das Unternehmen jedoch 561,1 Prozent unter dem Durchschnitt. Die jährliche Rendite für die Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung beträgt 3874,38 Prozent, wobei United Microelectronics aktuell 3860,82 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) von United Microelectronics derzeit bei 7,68 USD verzeichnet. Der Aktienkurs liegt bei 7,7 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie jedoch um 3,51 Prozent unter diesem Wert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.