United Microelectronics Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

United Microelectronics: Aktienanalyse zeigt gemischte Bewertungen

Der Aktienkurs von United Microelectronics verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,29 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 9,62 Prozent, was zu einer Unterperformance von -8,34 Prozent für United Microelectronics führte. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 2,09 Prozent, wobei United Microelectronics 0,8 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist United Microelectronics derzeit eine Dividendenrendite von 7,24 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,99 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die United Microelectronics-Aktie zeigt einen Wert von 26 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (39,88) jedoch weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für United Microelectronics nach der RSI-Bewertung.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt ein gemischtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger trübte sich im vergangenen Monat ein, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm ebenfalls ab, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die United Microelectronics-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse gemischte Bewertungen für United Microelectronics, wobei das Unternehmen in einigen Bereichen "Gut" abschneidet, in anderen jedoch "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wird. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen.