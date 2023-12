United Microelectronics Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Aktienkurs von United Microelectronics verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,39 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Überrendite von 11,39 Prozent darstellt. Der Durchschnitt für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 23,52 Prozent, wobei United Microelectronics aktuell 6,13 Prozent darunter liegt. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten eine neutrale Einschätzung für United Microelectronics abgegeben, während es keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat gibt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität für United Microelectronics, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was auch durch die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen bestätigt wird. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.