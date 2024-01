United Microelectronics Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die United Microelectronics-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt zu einem Schlusskurs von 7,76 USD gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 8,46 USD, was einem Unterschied von +9,02 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie charttechnisch als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7,75 USD wurde mit einem letzten Schlusskurs über diesem Wert (+9,16 Prozent) positiv bewertet. Somit erhält die United Microelectronics-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche erzielte die United Microelectronics-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,39 Prozent, während ähnliche Aktien durchschnittlich um 25,15 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -7,76 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite der Aktie bei 9,38 Prozent, was 8,01 Prozent über dem Durchschnittswert des Sektors liegt. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der United Microelectronics-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 30, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 37,55, was weder überkauft noch überverkauft bedeutet und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für United Microelectronics.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die United Microelectronics-Aktie 0 mal mit "Gut" eingestuft, 1 mal mit "Neutral" und 0 mal mit "Schlecht". Somit erhält die Aktie langfristig von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 8,46 USD eine Entwicklung von -100 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 0 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".