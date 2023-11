United Lithium Aktie: Es gibt was neues!

Das Stimmungsbild der United Lithium Aktie konnte über einen längeren Zeitraum analysiert werden. Dabei war die Aktivität und Diskussionsintensität im Durchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält United Lithium hier eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt besonders positiv für United Lithium. In den letzten beiden Wochen wurden positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben. Die Gesamteinschätzung zur Anlegerstimmung fällt daher positiv aus und wird als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse der United Lithium-Aktie zeigt eine positive Abweichung vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Diese beträgt +10,42 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des letzten 50 Handelstages weist eine positive Abweichung von 10,42 Prozent auf und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen somit charttechnisch als "Gut" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für United Lithium beträgt 64 und liegt somit im neutralen Bereich. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 46,91 keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation an. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse eine "Neutral"-Bewertung für United Lithium.